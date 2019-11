Peça de confiança do técnico Vagner Mancini, e artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, o meia Nathan pode desfalcar o time num dos duelos mais importantes da reta final do Brasileirão. Nesta quarta-feira (6), o Galo recebe o Goiás, no Mineirão, e o atleta deve ficar de fora, caso seja confirmada uma lesão na coxa direita, onde ele sentiu uma fisgada após o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no último sábado (2).

Nesta segunda (4), quando o elenco se reapresenta e iniciar a preparação para o duelo contra o Periquito, Nathan deve passar por uma ressonância, na Cidade do Galo. Na saída do Castelão, o meia estava até com dificuldades para caminhar, tamanho o incômodo sentido na perna.

O médico Marcus Vinícius, do Atlético, informou que o desfalque pode ser de mais de uma partida, a depender do que o meia tiver constatado por exames magnéticos, na perna. "O Nathan sentiu uma dor forte no adutor da coxa direita. Nós vamos examiná-lo e, chegando em Belo Horizonte, vamos fazer uma ressonância magnética", afirmou.

Meia deixou o jogo no segundo tempo após sentir a fisgada na coxa dirieita

Quem também desfalca o Galo é o meia Geuvânio, que foi expulso no duelo deste sábado. Em compensação, o venezuelano Otero e o equatoriano Cazares voltam a ser opções. Até quarta, Vagner Mancini tenta desenhar um time, e já afirmou que pode manter a ideia de fazer alterações, mesmo com atletas considerados medalhões, como fez contra o Fortaleza.

Permanência

Jogador ligado ao Chelsea até metade de 2020, Nathan tem contrato de empréstimo com o Atlético somente até o final da atual temporada. No entanto, o atleta declarou mais uma vez que sua vontade é permanecer no Galo.

"Aqui é um lugar que eu gosto muito, me sinto muito bem. Já falei com meu pai (empresário) que minha vontade é ficar, mas isso aí eu vou deixar nas mãos dele, e focar nos jogos", diz.

