Nesta terça-feira (4), às 19h15, o Atlético recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, no Mineirão. O jogo decisivo vale a liderança do grupo H da Copa Libertadores. Conheça algumas curiosidades sobre esse confronto no comentário do editor de Esportes do Hoje em Dia, Alexandre Simões.

