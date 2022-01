Calebe marcou seu segundo gol como profissional e encerrou um jejum de 328 dias sem balançar as redes

Escalado por “El Turco” Mohamed entre os titulares do Atlético diante do Tombense, neste sábado (29), Calebe aproveitou bem a chance. Com um toque de letra, ele foi o autor do primeiro gol do Galo na vitória por 3 a 0, no Independência. Assim, o camisa 27 encerrou um jejum de 328 dias.

Calebe tinha marcado apenas um gol como atleta profissional. Ele balançou as redes pela primeira vez em sua carreira em 7 de março de 2021, quando o Atlético goleou o Uberlândia por 4 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro.

Desde então, o meia disputou 21 jogos pelo Galo sem conseguir superar os goleiros adversários. Neste sábado, foi a vez de ter a primeira oportunidade com o técnico “El Turco” Mohamed, que chegou ao clube mineiro para substituir Cuca.

O camisa 27 destacou a intenção de impressionar seu novo comandante. “Todos estamos trabalhando bem forte, buscando oportunidade. Fico feliz por ter ajudado a equipe”, disse, em entrevista à TV Globo.

Ao que tudo indica, a impressão foi positiva. Afinal, Calebe marcou um golaço, com um toque de letra depois de chute cruzado de Ademir. “Fui feliz. Tenho de agradecer a Deus por tudo o que tem feito na minha vida. Neste ano, virão muitos frutos para toda a equipe”, comentou.

Leia mais:

‘El Turco’ cumpre promessa e dá chance a 25 jogadores do Atlético nos dois primeiros jogos