“Foi um jogo, realmente, para esquecer”, declara o zagueiro do América, Eduardo Bauermann, a respeito da goleada sofrida para o Fortaleza, por 4 a 0, em julho, no Castelão, ainda pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (30), às 21h, o Coelho terá a chance de se apresentar melhor frente ao Tricolor, no Independência.

“Eu vejo nosso time hoje mais maduro e melhor preparado. Estamos tendo um crescimento muito grande na competição. E independentemente do adversário, sabemos que esse é um momento de crescimento. E acho que, por chegarmos nesse momento tão bem preparados, vamos fazer um bom jogo sim”, afirmou.

O Fortaleza está na terceira posição na tabela do Brasileirão, com 48 pontos, e o América, em décimo, com 35, lutando para atingir sua meta no campeonato, de se manter na Série A.

Treinador

Bauermann ainda comentou sobre a adaptação do novo técnico, Marquinhos Santos: “nosso grupo, por ser uma família muito unida, estava de braços abertos para recebê-lo e, assim, deixá-lo à vontade para impor o trabalho dele”.

O jogador disse que o trabalho desenvolvido por Marquinhos está encaixando muito bem a equipe. “Agora ele só vai ajustar uns detalhes da preferência dele, e tenho certeza de vão aprimorar muito para nosso crescimento”, comentou.

