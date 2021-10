Vindo de três partidas sem perder, sendo que em duas delas saiu vitorioso (com direito a 3 a 0 sobre o líder Coritiba), o Cruzeiro recebe o Botafogo no Independência, nesta terça-feira (12), às 21h30, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o adversário da vez tem como principal característica a força de seu ataque e como uma de suas deficiências uma campanha irregular como visitante.

Vice-líder, com 51 pontos, o Fogão é dono do sétimo pior desempenho em jogos fora de casa no torneio. Em 14 partidas disputadas longe de seus domínios, obteve somente 14 pontos, o que significa um aproveitamento de 33,3%. Foram três vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Por outro lado, tem a seu favor números expressivos em outras frentes. Exemplo disso é o setor ofensivo alvinegro, o mais positivo da Série B, com 42 gols.

O Botafogo também vai para este confronto como o melhor time do segundo turno da competição. São 22 pontos conquistados em dez duelos (73,3% de aproveitamento), frutos de sete triunfos, um empate e dois reveses.

Lembrança

Na primeira vez em que se enfrentaram nesta Série B, no dia 10 de julho, pela 11ª rodada, os dois times empataram em 3 a 3, no Engenhão.

Na ocasião, o Botafogo abriu o placar com Chay, aos 8 minutos. Na segunda etapa, o Cruzeiro empatou com gol contra de Gilvan, aos 8. O Botafogo voltou a ficar à frente no marcador, novamente com Chay, aos 15. Só que Marcelo Moreno aos 21 e aos 24 virou a partida para os celestes.

Tudo se encaminhava para uma vitória heroica da Raposa. Mas aos 47, Chay, de novo, converteu uma penalidade e decretou um empate amargo aos azuis.

Botafogo e Cruzeiro empataram em 3 a 3, no Engenhão, no turno da Série B

Sonho

Em 12° lugar, com 38 pontos, dez a menos que o Goiás, quarto colocado, o Cruzeiro busca mais um triunfo para manter matematicamente as chances de conseguir uma vaga na Série A. Se vencer, pode subir até duas posições na classificação ao fim da rodada.

