Seis das oito vitórias do Cruzeiro até aqui na Série B foram sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo

Em 29 rodadas da Série B, o Cruzeiro venceu oito vezes. A única vitória da equipe celeste sobre equipes do G-4 foi na última rodada, com 3 a 0 sobre o líder Coritiba. Agora, os comandados por Vanderlei Luxemburgo se preparam para enfrentar outros dois times que figuram na zona de acesso para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira, às 21h30, o Cruzeiro receberá o Botafogo, no Mineirão. A equipe carioca é a segunda colocada, com 51 pontos, três a menos que o líder Coritiba.

Na rodada seguinte, a Raposa enfrentará o Avaí, que ocupa atualmente a terceira posição na Série B, com 50 pontos. O duelo com o time catarinense será na sexta-feira (22) da próxima semana, na Ressacada.

As vitórias sobre times que figuram no G-4 são fundamentais para o Cruzeiro manter chances de subir para a Primeira Divisão. Antes de vencer o Coritiba, o time celeste só havia superado equipes que figuravam no máximo na sexta colocação.

Confira as vitórias do Cruzeiro e quais eram as colocações dos adversários na Série B:

4ª rodada - Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro - a Ponte era a 20ª colocada

6ª rodada - Cruzeiro 2 x 1 Vasco - o Vasco era o 10º colocado

16ª rodada - Brusque 1 x 2 Cruzeiro - o Brusque era o 7º colocado

19ª rodada - Náutico 0 x 1 Cruzeiro - o Náutico era o 6º colocado

20ª rodada - Cruzeiro 1 x 0 Confiança - o Confiança era o 19º colocado

23ª rodada - Cruzeiro 1 x 0 Ponte Preta - a Ponte era a 14ª colocada

28ª rodada - Cruzeiro 2 x 0 Brasil-RS - o Brasil era o 20º colocado

29ª rodada - Coritiba 0 x 3 Cruzeiro - o Coritiba era o 1º colocado

