O América visita o Bragantino neste sábado (27), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Alviverde tenta subir ao nono lugar, o time de Bragança Paulista busca se manter no G-6 da competição.

Provável escalação do América

Com 45 pontos,em décimo lugar, e vindo de dois duelos seguidos sem ganhar (empate com Atlético-GO e derrota para o Fluminense), o Coelho não tem atleta suspenso para o confronto no interior paulista.

Por outro lado, há uma lista extensa de jogadores pendurados: Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Zé Vitor, Eduardo, Marlon, Zé Ricardo, Ramon, Juninho, Alê, Juninho Valoura, Mauro Zárate, Ademir e Carlos Alberto.

O América deve ir a campo com Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Felipe Avezedo.

Provável escalação do Bragantino

O Massa Bruta não terá o zagueiro Natan, suspenso, além dos meias Eric Ramires e Lucas Evangelista, o beque Léo Realpe e o volante Raul, todos em recuperação de lesões.

O Bragantino pode enfrentar o América com Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Praxedes e Helinho; Artur, Cuello e Ytalo.

Arbitragem

Anderson Daronco (FIFA) será o dono do apito. Ele será auxiliado por Rafael da Silva Alves (FIFA) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul. O VAR terá Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-FIFA), de Santa Catarina

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere.

