Nesta segunda-feira (4), o Cruzeiro anunciou mais uma mudança no departamento de futebol do clube. Após quatro meses na Toca da Raposa, Rodrigo Pastana foi demitido, deixando o cargo de diretor de futebol vago. A mudança foi causada por discussões entre o empresário Pedro Lourenço, principal investidor do clube, e o técnico Vanderlei Luxemburgo a respeito do planejamento da próxima temporada. Enquanto os bastidores continuam bastante movimentados, o zagueiro Eduardo Brock alertou para que o elenco foque somente nas últimas dez rodadas da Série B.

“Nós jogadores temos de nos preocupar apenas com o que está acontecendo aqui agora, porque faltam dez jogos para o término da competição. Acho que o Cruzeiro, como um grande clube, tem sim de pensar (no planejamento da próxima temporada), mas isso é uma situação da direção, juntamente com o Luxemburgo. Nós jogadores temos de estar com a cabeça 100% focada nestas dez partidas que faltam, porque é uma responsabilidade muito grande vestir essa camiseta”, afirmou.

Diante das mudanças de direção e os diversos problemas financeiros enfrentados pelo Cruzeiro nos últimos anos, o defensor reivindicou que os dirigentes evitem que questões externas atrapalhem a rotina dos jogadores. Brock ressaltou que os atletas tiveram de lidar com “muitas coisas negativas durante o ano”.

“Temos de estar focados em entregar o melhor para o Cruzeiro, até porque essa parte de extracampo tem de ser resolvida pela direção, tentando não afetar o grupo de jogadores. E aqui vem um elogio para esse grupo de jogadores, que enfrentou muitas coisas negativas durante o ano, vindo da parte externa, e soube suportar”, salientou.

Luxemburgo é “escudo”

Contratado pelo Cruzeiro nesta temporada, Eduardo Brock foi comandado por três treinadores diferentes. O último deles é Vanderlei Luxemburgo, a quem o zagueiro agradece por ajudar os jogadores nas conversas com a diretoria para evitar atrasos de salários.

“A chegada do Luxemburgo nos alentou bastante, porque foi quem já chegou falando que não gostaria de trabalhar com salários atrasados. Isso é um escudo protetor para a gente. Temos a certeza de que ele está brigando por nós. Como jogadores, temos de blindar o máximo possível para que esses problemas não venham para dentro do vestiário”, disse.

No fim de setembro, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, admitiu que o clube havia voltado a atrasar salários dos jogadores e de outros funcionários.

