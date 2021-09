Nesta quinta-feira (30), os times sub-20 de Cruzeiro e Atlético se enfrentam pela semifinal do Campeonato Mineiro. Após a Raposinha ganhar do Galinho por 1 a 0 no primeiro jogo, os times disputam a segunda partida às 10h, na Arena Vera Cruz, em Betim.

No confronto de ida, quem balançou a rede, aos 40 minutos, para os celestes foi Vitor Leque e, com esse resultado, o Cruzeiro saiu na frente na disputa e, em caso de empate, se classifica à final. Para o Galo cravar a vaga, será preciso vencer por dois ou mais gols de diferença e, se fizer um somente, a decisão será nos pênaltis.

Ambas as equipes trazem destaques no elenco. No Galinho, o meia Rubens já marcou quatro gols no campeonato e é o artilheiro do time. A Raposinha conta com Igor Lemos, jogador que vive boa fase e sima sete assistências e sete gols na temporada.

Quem vencer a partida disputará a grande final com o América. O alviverde empatou com o Serranense, nesta quarta-feira (29), em um jogo sem gols. Porém, no primeiro, o Coelhãozinho garantiu 4 a 0 no placar, conquistando a vaga na final.

Leia mais:

Hulk cita alegria em jogar pelo Galo e diz que ‘dará a vida’ pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil

Alê cita evolução do América no returno, mira a Copa Sul-Americana e vibra com a volta da torcida

Adversários neste sábado, Galo e Inter carregam longas sequências invictas no Brasileirão