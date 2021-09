A derrota para o CSA, de virada, ainda repercute entre os jogadores do Cruzeiro. E não é para menos. Por conta do resultado de domingo (26), a Raposa se vê a 13 pontos do G-4, e a chance de acesso dos celestes caiu para 0,18%.

"A gente precisa ficar ligado os 90 minutos para não deixar esses resultados negativos pegarem a gente. Temos mais jogos importantes. É entrar ligado e forte do começo ao fim para conseguir a vitória", sintetizou o meia-atacante Claudinho.

O próximo compromisso do Cruzeiro é diante do atual sexto colocado, o Guarani (41 pontos), nesta quarta-feira (29), às 19h, no Brinco de Ouro. E apesar das dificuldades que o time celeste tem enfrentado, o armador confia em uma vitória.

"O professor sempre fala para todos estarem ligados. Às vezes quem está fora, só acha que está fora, mas está no contexto. Nosso grupo está bem focado, todo mundo com o mesmo objetivo", disse.

Fase

Individualmente, porém, Claudinho passa pela sua melhor fase no clube, segundo ele próprio. “A melhor coisa que um jogador pode ter é confiança. O professor tem me dado isso. Estou evoluindo. Agora é continuar focado e evoluir cada vez mais", comentou.

