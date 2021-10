Atlético se prepara para enfrentar uma forte defesa no duelo com o Cuiabá neste domingo, no Mineirão

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem uma chance de ampliar a vantagem para seus concorrentes. Neste domingo (24), o Galo recebe o Cuiabá, no Mineirão, e pode terminar a rodada com 13 pontos de distância para o Flamengo, seu principal adversário na briga pela taça.

Na noite desse sábado (23), o Rubro-Negro perdeu para o Fluminense, por 3 a 1, no Maracanã, e parou nos 46 pontos, a dez do time comandado por Cuca.

O vice-líder agora é o Fortaleza, que venceu o Athletico-PR e chegou a 48. Porém, o Tricolor já fez 28 jogos, dois a mais que o Galo. Já o Flamengo tem uma partida a menos que a equipe alvinegra.

Porém, é importante lembrar que o Palmeiras pode ultrapassar tanto o Flamengo quanto o Fortaleza na segunda-feira. Para isso, precisa vencer o Sport, em São Paulo. O Alviverde, que tem um jogo a mais que o Atlético, inicia a rodada a 10 pontos de distância.

Aumentar a vantagem para o Flamengo seria um grande passo para os comandados de Cuca neste momento. Na rodada seguinte, haverá justamente o confronto entre Galo e Urubu, no Maracanã.

De olho na retranca

Um dos motivos para o Atlético conseguir longa margem de distância para o Rubro-Negro é justamente o Cuiabá. Na rodada passada, a equipe mato-grossense parou o ataque do Flamengo com uma forte retranca no Maracanã.

Aquele empate sem gols serve de amostra do que o Atlético deve enfrentar neste domingo. Até aqui, o Cuiabá tem ido bem nos jogos fora de casa. Já são quatro meses e meio sem derrotas como visitante.

O último revés no estádio do adversário na Série A foi no dia 6 de junho, quando sofreu 1 a 0 do Fluminense, em São Januário, pela segunda rodada.

Mineirão cheio

Para superar uma forte defesa, o Galo terá a seu favor o apoio de sua torcida. Todos os ingressos foram vendidos e, assim, são esperadas mais de 30 mil pessoas no Mineirão.

Em casa, o time comandado por Cuca não perde desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando foi superado pelo Fortaleza. Desde então, são 18 jogos no Gigante da Pampulha, considerando todas as competições, com 15 vitórias e três empates.

FICHA TÉCNICA

Atlético x Cuiabá

Atlético

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno

Técnico: Cuca

Cuiabá

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Max e Jenison

Técnico: Jorginho

DATA: 24 de outubro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do Distrito Federal

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere

