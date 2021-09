A defesa segue como um dos principais trunfos do Atlético na Copa Libertadores. Com o empate por 0 a 0 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em jogo de ida das semifinais, na terça-feira (21), o time comandado por Cuca chegou a sete partidas consecutivas sem sofrer gols na competição continental.

O Galo não tem sua defesa vazada desde a penúltima rodada da fase de grupos, quando venceu o Cerro Porteño, por 1 a 0.

A série sem sofrer gols tem ainda o jogo contra o Deportivo La Guaira, também na fase inicial, as duas partidas contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final, e outras duas diante do River Plate, nas quartas de final, além do primeiro duelo pelas semifinais com o Palmeiras.

Caso não sofra gols na partida de volta diante do Verdão, na próxima terça-feira (28), no Mineirão, o Atlético vai igualar o recorde de jogos consecutivos sem ter a defesa vazada na história da Copa Libertadores.

Recordistas de jogos sem sofrer gols na Libertadores

Até aqui, a maior sequência com a retaguarda invicta no torneio internacional é de oito jogos, alcançada por quatro equipes: Atlético Nacional (Colômbia), Boca Juniors (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina) e São Paulo.

O Boca Juniors foi o primeiro dos quatro clubes a alcançar a série de oito partidas sem ser vazado. O feito foi atingido na campanha do título de 1977.

Depois de 32 anos, foi a vez de outro argentino permanecer tanto tempo sem ter sua defesa vazada na Libertadores. O Estudiantes não só igualou o recorde do Boca, como também levou o título de 2009. Curiosamente, os dois argentinos levantaram a taça nessas edições ao derrotar o Cruzeiro na final.

Já em 2010, Rogério Ceni não foi superado pelos adversários em oito jogos entre a fase de grupos e as quartas de final. O Internacional foi responsável por encerrar a invencibilidade do goleiro e eliminar o São Paulo nas semifinais.

A última vez em que uma equipe passou oito confrontos sem ter suas redes balançadas na Libertadores foi em 2016, com mais um campeão. Na campanha do título, o Atlético Nacional não sofreu gols em seus sete primeiros embates. Em sua última partida da edição anterior, o time colombiano venceu o Emelec, do Equador, por 1 a 0, mas acabou eliminado por ter perdido por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final.

Galo aposta também no poder ofensivo

Se não sofrer gols na próxima terça-feira, o Atlético igualará o recorde histórico da Libertadores, mas isso pode não ser suficiente para avançar à final. Caso o duelo com o Palmeiras, no Mineirão, termine empatado por 0 a 0, a decisão irá para a disputa de pênaltis.

Portanto, para não correr riscos nas penalidades máximas, o Galo precisa contar com a força de seu ataque e marcar gols no tempo normal. Em cinco jogos disputados em casa na Libertadores, o time comandado por Cuca fez 13 gols.

Sequência do Atlético sem sofrer gols na Libertadores

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético, pela quinta rodada da fase de grupos

Atlético 4 x 0 Deportivo La Guaira, pela sexta rodada da fase de grupos

Boca Juniors 0 x 0 Atlético, em jogo de ida das oitavas de final

Atlético 0 x 0 Boca Juniors, em jogo de volta das oitavas de final

River Plate 0 x 1 Atlético, em jogo de ida das quartas de final

Atlético 3 x 0 River Plate, em jogo de volta das quartas de final

Palmeiras 0 x 0 Atlético, em jogo de ida das semifinais

Maiores sequências sem sofrer gols da história da Copa Libertadores (todos com oito jogos)

Boca Juniors, em 1977

Estudiantes, em 2009

São Paulo, em 2010

Atlético Nacional, em 2015-2016

