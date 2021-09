Na abertura das semifinais da Copa Libertadores, o Atlético empatou com o Palmeiras, por 0 a 0, e viu a permanência de dois tabus em duelos com a equipe alviverde. Além de não vencer no Allianz Parque há 5 anos, o Galo segue sem triunfos sobre o time paulista em competições continentais.

O duelo com o Palmeiras em 2021 é o primeiro entre as duas equipes na história da Copa Libertadores. Anteriormente, Galo e Porco já haviam se enfrentado pela Copa Mercosul e pela Copa Sul-Americana. Nas duas oportunidades, os paulistas avançaram de fase.

Em 2000, Atlético e Palmeiras se encontraram nas semifinais da Mercosul. Depois de golear por 4 a 1 em casa, o time alviverde decretou sua classificação para a final com triunfo por 2 a 0 no Mineirão.

Já na Sul-Americana de 2010, o confronto foi pelas quartas de final. O Palmeiras avançou com empate por 1 a 1 na Arena do Jacaré e vitória por 2 a 0 no Pacaembu.

Jejum do Galo no Allianz Parque

Além de seguir sem vitórias sobre o Palmeiras por competições continentais, o Atlético completou cinco anos sem derrotar o time alviverde no Allianz Parque. O último triunfo do Galo no estádio do Porco foi em 24 de julho de 2016, por 1 a 0, com gol marcado pelo volante Leandro Donizete.

Desde então, o Atlético enfrentou o Palmeiras cinco vezes no Allianz Parque, com duas vitórias palmeirenses e três empates.

Partidas entre Atlético e Palmeiras por competições sul-americanas

Palmeiras 4 x 1 Atlético - semifinal da Copa Mercosul de 2000

Atlético 0 x 2 Palmeiras - semifinal da Copa Mercosul de 2000

Atlético 1 x 1 Palmeiras - quartas de final da Copa Sul-Americana de 2010

Palmeiras 2 x 0 Atlético - quartas de final da Copa Sul-Americana de 2010

Palmeiras 0 x 0 Atlético - semifinais da Copa Libertadores de 2021

Jogos do Atlético no Allianz Parque

Palmeiras 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro de 2015

Palmeiras 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro de 2016

Palmeiras 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro de 2017

Palmeiras 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro de 2018

Palmeiras 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro de 2019

Palmeiras 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro de 2020

Palmeiras 0 x 0 Atlético - Copa Libertadores de 2021

