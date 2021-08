O gol de Diego Costa não apenas evitou a derrota do Atlético para o Bragantino, neste domingo (29), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, como também fez o Galo ampliar sua série invicta no Campeonato Brasileiro.

Com seu segundo empate consecutivo, após o 1 a 1 com o Fluminense, na última segunda-feira (23), o time mineiro chegou à sua 11ª partida seguida sem perder no torneio.

Além desses resultados, o Atlético acumula nesse período vitórias sobre Atlético-GO (4x1), Cuiabá (1x0), Flamengo (2x1), América (1x0), Corinthians (2x1), Bahia (3x0), Athletico-PR (2x0), Juventude (2x1) e Palmeiras (2x0).

Líder com 39 pontos, o Alvinegro volta a jogar no dia 12 de setembro, contra o Fortaleza, no Castelão.

Leia mais:

Diego Costa celebra estreia em solo brasileiro e primeiro gol pelo Atlético

Pé quente e calibrado: Diego Costa estreia e marca o gol do empate do Atlético contra o Bragantino