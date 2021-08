Não era o resultado que o Atlético pleiteava, mas o empate em 1 a 1 com o Bragantino, neste domingo (29), também deve ser exaltado, tanto pela boa atuação do time mineiro, quanto pela estreia positiva do atacante Diego Costa, autor do gol do Galo.

"Estrear depois de tanto tempo parado e voltar a marcar... Por mais que eu tenha anos de futebol, é sempre bom estrear assim para pegar confiança. Quero pegar mais forma física durante essas Datas Fifas", afirmou Diego ao SporTV.

Diego Costa estreou com gol pelo Atlético

Ao fim da partida, ele relembrou a jogada do gol. "Cruzamento perfeito (do Sasha), e eu estava bem posicionado. Quero continuar a marcar gols e a conquistar pontos", comentou.

Para concluir, fez um balanço do nível de dificuldade nesta estreia em uma competição oficial em solo tupiniquim. "Futebol brasileiro é sempre conhecido pela qualidade de seus jogadores, é acima da média. Vou me adaptar o quanto antes para entrar no ritmo de jogo do Brasileiro", disse.

