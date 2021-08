A promessa era de "dedicação e muitos gols". E ninguém duvidaria que um jogador do calibre de Diego Costa pudesse debutar pelo Galo balançando as redes, mesmo tendo atuado pela última vez em dezembro do ano passado, quando defendia o Atlético de Madrid. E o gol do atacante, o do empate do Alvinegro com o Bragantino (1 x 1), neste domingo (29), no Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Brasileiro, soa como o prólogo de uma saga épica que está por vir.

Mesmo sem o triunfo nesta 18ª rodada e vendo o Palmeiras, vice-líder, diminuir para quatro pontos a diferença para o Atlético (39 a 35), o time mineiro deixou o campo de jogo com motivos para crer que uma nova fase vitoriosa está por vir, tendo Diego como um de seus trunfos.

O Alvinegro volta a jogar no dia 12 de setembro, contra o Fortaleza, no Castelão.

Diego Costa estreou com gol pelo Atlético

O jogo

Apesar dos 61% de posse de bola e 11 finalizações a mais que o adversário (13 a 2) no primeiro tempo, o Atlético não transformou esse domínio em vitória parcial. Pior: foi para o intervalo atrás no placar. Aos 15 minutos, Cuello apareceu pela esquerda e tentou o cruzamento; afobado, Nathan Silva anotou contra.

O panorama não se alterou no início da segunda etapa. Foi a deixa para Cuca promover a estreia de Diego Costa. Aos 14 minutos, o mais recente reforço alvinegro entrou na vaga de Savarino. E aos 41 minutos, foi do centroavante o gol de empate do Galo, após ótimo cruzamento de Sasha.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Lucas Cândido); Jadsom Silva, Eric Ramires e Praxedes (Vitinho); Artur (Natan), Cuello (Helinho) e Alerrandro (Hurtado)

Técnico: Maurício Barbieri

ATLÉTICO 1

Everson; Mariano (Sasha), Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho (Nathan) e Nacho Fernández (Guga); Savarino (Diego Costa), Vargas (Keno) e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 29 de agosto de 2021 (domingo)

LOCAL: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista (SP)

MOTIVO: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC/Fifa) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Jadsom Silva, Léo Ortiz, Aderlan (Bragantino); Tchê Tchê, Sasha, Nathan (Atlético)

GOLS: Nathan Silva (contra) aos 15 minutos do primeiro tempo; Diego Costa aos 41 minutos do segundo tempo

