O Cruzeiro divulgou uma mudança de última hora na lista de relacionados para o confronto com o Goiás, nesta terça-feira (7), às 21h30, na Serrinha, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma indisposição, o zagueiro Joseph foi cortado da viagem para Goiânia.

No lugar do beque, Vanderlei Luxemburgo chamou Matheus Vieira, que atua na equipe sub-20 celeste. O jovem jogador se juntará à delegação na noite desta segunda-feira (6).

Natural de Santos (SP) e ex-atleta do São Paulo, Matheus assinou contrato com os azuis até dezembro de 2022. "Venho com o objetivo de conquistar títulos e grandes feitos e crescer com essa camisa, que é uma das mais tradicionais da América. É um orgulho ter essa oportunidade em minha vida", destacou ele, nas redes sociais, em abril deste ano, após o acordo.

Em 15º lugar, o Cruzeiro tem 25 pontos na Série B. Já o Goiás, quarto colocado, soma 38.

Matheus Vieira se junta à delegação celeste nesta segunda-feira

Confira a lista atualizada

Goleiros: Fábio, Lucas França e Vinícius

Laterais: Cáceres e Matheus Pereira

Zagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos, Ramon e Matheus Vieira

Meio-campistas: Adriano, Lucas Ventura, Marco Antônio, Marcinho, Rômulo, Giovanni, Claudinho

Atacantes: Bruno José, Dudu, Felipe Augusto, Rafael Sóbis, Thiago e Wellington Nem

Leia mais:

Informações da venda de ingressos e os protocolos para Cruzeiro x Ponte Preta na Arena do Jacaré

Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de Goiás e Cruzeiro para o jogo desta terça-feira

Meia Giovanni elogia gramado do palco de Goiás x Cruzeiro: ‘para nós, facilita bastante’