Homem de confiança de Vanderlei Luxemburgo no meio-campo do Cruzeiro, Giovanni reencontra o Goiás, clube que defendeu em 2018. O desafio será nesta terça-feira (7), às 21h30, na Serrinha, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este será o segundo compromisso seguido do time celeste fora de casa. Após empatar com o CRB, no encharcado campo do Rei Pelé, a Raposa terá um “tapete” como local da partida da vez, como enfatiza o armador.

"Já tive a oportunidade de atuar no Goiás. E lá sempre teve um gramado excelente. Para nós, facilita bastante, pois temos uma equipe muito técnica, que toca bastante a bola. Então, para nós, vai ser excelente. Não temos desculpas para dar, é chegar na casa do adversário, colocar nosso ritmo e buscar a vitória, que é o objetivo maior", destacou Giovanni.

Ele destaca que é preciso “respeitar muito a equipe do Goiás”, mas que isso não pode diminuir o ímpeto do Cruzeiro dentro das quatro linhas. “Precisamos colocar nosso ritmo e nosso estilo para conseguir os três pontos, porque nosso objetivo na competição é muito grande”, disse.

E se diz pronto para orquestrar o meio-campo celeste nesta terça. "Me sinto muito à vontade nessa função, a que mais gosto de atuar. Também consigo fazer outras no meio de campo. Mas a que mais me agrada é ali, dando o último passe, um chute muito mais próximo do gol…", comentou.

Com 25 pontos, o Cruzeiro ocupa o 15º da Série B. O Goiás é o quarto colocado, com 38.

Leia mais:

Adversário do Cruzeiro nesta terça, Goiás tem retorno de meia e deve ter força máxima

Informações da venda de ingressos e os protocolos para Cruzeiro x Ponte Preta na Arena do Jacaré

Ramon valoriza 'semanas cheias’ e explica evolução defensiva do Cruzeiro nos últimos jogos