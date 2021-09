O Cruzeiro ganha reforços para o duelo com o Guarani, nesta quarta-feira (29), às 19h, no Brinco de Ouro, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além do zagueiro Eduardo Brock e do atacante Marcelo Moreno, que cumpriram suspensão contra o CSA, o time será reforçado com mais três avantes, recuperados de problemas de ordem médica (confira a lista completa mais abaixo).

Pela primeira vez, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá utilizar Keké, recuperado de uma cirurgia no pé direito. Zé Eduardo também ganha condições de jogo, depois de um período fora, devido a uma alteração cardíaca.

Livre de um incômodo no tornozelo direito, Bruno José é outro a fazer parte da lista de relacionados.

Já o volante Adriano, o atacante Rafael Sóbis e o lateral-esquerdo Matheus Pereira desfalcam a equipe, por suspensão.

Zé Eduardo é uma das novidades para o jogo desta quarta-feira

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Fábio e Lucas França.

Laterais: Raúl Cáceres e Jean Victor

Zagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos, Ramon e Rhodolfo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Flávio, Lucas Ventura, Rômulo, Claudinho, Giovanni e Marco Antônio

Atacantes: Bruno José, Dudu, Felipe Augusto, Keké, Marcelo Moreno, Thiago, Vitor Leque e Zé Eduardo

