O Cruzeiro fez valer novamente a fama de "rei dos empates" na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (18), no Castelão (MA), o time celeste ficou no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, pela 37ª rodada, chegando à sua 17 igualdade no placar na competição.

Ou seja, a Raposa tem quase um turno de empates no torneio por pontos corridos; houve ainda dez triunfos e dez derrotas por parte dos azuis.

As outras 16 igualdades envolvendo a equipe mineira se deram contra Goiás (1 x 1, duas vezes), Guarani (3 x 3 e 1 x 1), Brasil de Pelotas (0 x 0), Coritiba (0 x 0), Botafogo (3 x 3 e 0 x 0), Vila Nova-GO (0 x 0 e 1 x 1), Londrina (2 x 2), Vitória (2 x 2), Sampaio Corrêa (1 x 1, no primeiro turno), CRB (0 x 0), Operário-PR (1 x 1) e Vasco (1 x 1).

O Cruzeiro encerra sua participação na Série B no próximo dia 28, às 16h, contra o Náutico, em casa.

