Emoção no primeiro tempo, morosidade no segundo. Assim foi a partida entre Sampaio Corrêa e Cruzeiro, nesta quinta-feira (18), no Castelão (MA), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No fim, empate em 1 a 1, construído graças a Maurício, aos 7 minutos, para os maranhenses, e Léo Santos, aos 40, para os celestes.

O resultado fez as duas equipes chegarem a 47 pontos, com o Bolívia Querida em décimo lugar, e a Raposa, em 11º.

O time azul, que pode perder até três posições ao fim da rodada, encerra sua participação na Segundona contra o Náutico, no dia 28 de novembro, em casa.

Ação contra o racismo

Os jogadores do Cruzeiro utilizaram, no primeiro tempo, camisas com os dizeres “risque o racismo”, em uma ação de combate aos casos de injúria racial que acontecem no esporte e na sociedade em geral.

A Raposa, aliás, será julgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima terça-feira (23), por conta de um ato racista de um de seus torcedores, na partida contra o Remo, no Independência.

O jogo

O Cruzeiro entrou em campo desatento e viu o Sampaio Corrêa abrir o placar logo aos 7 minutos, por meio de um golaço de Maurício. Aos 11, Fábio impediu Léo Artur de anotar o segundo dos maranhenses.

A Raposa acordou a partir dos 19 minutos, depois que Claudinho perdeu uma grande oportunidade para empatar. A insistência celeste culminou na igualdade, aos 40 minutos, com Léo Santos completando de cabeça o cruzamento de Rômulo.

O que teve de emoção na primeira etapa, sobrou em sonolência na segunda, e o empate foi o reflexo desse “equilíbrio”.

Leia mais:

Jogadores do Cruzeiro entram em campo com camisas com os dizeres 'risque o racismo'

STJD determina devolução de pontos ao Brusque, que se aproxima do Cruzeiro na Série B

Com o 1 a 1 no Maranhão, Cruzeiro chega ao seu 17º empate na Série B do Brasileiro

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 CRUZEIRO

SAMPAIO CORRÊA

Luiz Daniel; Maurício, Allan, Nilson Júnior e Eder Lima; Betinho (Márcio Araújo), Ferreira (Baraka) e Léo Artur (Gui Campana); Roney (Jean Silva), Jackson (Ciel) e Pimentinha

Técnico: João Brigatti

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Norberto), Léo Santos, Brock e Jean Victor; Lucas Ventura, Adriano, Giovanni (Marco Antônio), Claudinho (Vitor Roque) e Felipe Augusto; Thiago (Flávio)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 18 de novembro de 2021 (quinta-feira)

LOCAL: Castelão

CIDADE: São Luís (MA)

MOTIVO: 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Salim Fende Chavez, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira, todos de São Paulo

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

CARTÕES AMARELOS: Rômulo e Thiago (Cruzeiro)

GOLS: Maurício aos 7 minutos e Léo Santos aos 40 do primeiro tempo

PÚBLICO: 1.959 PAGANTES

RENDA: R$ 28.450