A cada dia, o atacante Thiago visa à evolução nos quesitos físico, técnico e tático para se manter na rota das oportunidades concedidas por Vanderlei Luxemburgo. Além do empenho nos treinos, o jovem avante busca nos conselhos dos mais experientes o caminho para melhorar seu desempenho dentro de campo e ajudar o Cruzeiro.

"Tento buscar ao máximo da experiência dele (Sóbis) e do Marcelo Moreno, dentre outros atletas, para que isso possa me ajudar na sequência que o professor tem me dado”, destacou Thiago, que relembrou de um episódio no duelo com o CRB, no último domingo (29), no Rei Pelé.

“Perguntei ao Sóbis qual era a visão dele de fora, daquilo que estava acontecendo no jogo. Ele me deu algumas dicas e tentei usá-las dentro de campo", relatou.

O próximo desafio do Cruzeiro será nesta terça-feira (7), às 21h30, na Serrinha, contra o Goiás, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o atacante espera que o time celeste não fique só no empate, como ocorreu com o CRB.

"Cada jogo é um jogo. Se não tivesse acontecido a chuva (na partida em Maceió), seria totalmente diferente. Em Goiânia, creio que será diferente. Temos que fazer uma excelente partida para sair com a vitória", disse.

