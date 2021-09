O Cruzeiro volta a contar com o zagueiro Rhodolfo e o volante Ariel Cabral, recuperados de lesões. Os dois fazem parte da lista de 23 atletas relacionados para o duelo com o Vasco, neste domingo (19), às 16h, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o meia Marcinho, com dor no pé direito, e o atacante Bruno José, com incômodo no tornozelo direito, desfalcam a equipe celeste.

Sem Vanderlei Luxemburgo e o auxiliar Mauricio Copertino, suspensos, caberá a Belletti comandar o Cruzeiro diante do Vasco. O coordenador de transição Célio Lúcio também viaja com a delegação.

Zagueiro Rhodolfo volta a ficar à disposição do Cruzeiro

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Eduardo Brock, Joseph, Léo Santos, Ramon e Rhodolfo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Adriano, Claudinho, Flávio, Giovanni, Lucas Ventura, Marco Antônio e Rômulo

Atacantes: Dudu, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Thiago e Wellington Nem

