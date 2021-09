Sem Vanderlei Luxemburgo, expulso contra o Operário-PR, caberá ao auxiliar técnico Belletti a responsabilidade de comandar o Cruzeiro à beira do campo neste domingo (19), às 16h, diante do Vasco, em São Januário, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado (18), o zagueiro Ramon elogiou Belletti e disse que o time fará de tudo para alcançar um resultado positivo e ampliar para 12 o número de jogos seguidos de invencibilidade.

"Claro que o professor Luxemburgo vai fazer muita falta no lado do campo, por sua experiência e por tudo que viveu no futebol. Mas o grupo acredita muito no Belletti, que conhece nosso elenco e está desde o início do ano com a gente. Eu falo em nome do grupo: temos plena confiança nele. Vamos fazer um bom jogo com ele para conseguir um resultado positivo", disse o defensor.

Ramon prevê uma partida parelha, porém, crê que a Raposa tem totais condições de superar o Gigante da Colina no Rio.

"Duelo de duas equipes tradicionais do futebol brasileiro e mundial. Será um grande espetáculo. Estamos preparados para encarar o Vasco em São Januário e impor nosso ritmo de jogo. Sabemos das dificuldades, mas temos a plena consciência de que vamos fazer uma partida segura e consistente para sair com resultado bom", comentou.

