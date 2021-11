Ainda não se sabe se o Athletico-PR vai utilizar força máxima ou irá poupar jogadores para o confronto com o Galo, nesta terça-feira (16), às 16h, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Situação que, de certa forma, influencia na preparação do Atlético, como ressalta o lateral-esquerdo Dodô.

"Será difícil, em um campo difícil de se jogar. Acho que dificulta um pouquinho não ter tanta informação. Mas a gente tem focado no nosso time para fazer uma boa partida em Curitiba", ressalta.

A incógnita se deve ao fato de o Furacão ter que disputar, quatro dias depois, no sábado (20), a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Bragantino. Ao mesmo tempo, o time paranaense, que vem de derrota para o Internacional, necessita afastar o quanto antes o risco de rebaixamento na Série A. O Athletico-PR atualmente é o 11° colocado, com 41 pontos.

O alvinegro Dodô duvida que o adversário desta terça esteja com as atenções exclusivamente voltadas para a final da Sul-Americana e diz que, independentemente da formação que o Furacão utilize diante do Galo, será um oponente difícil de ser batido.

"Pode ser muito perigoso para a gente, uma armadilha à nossa equipe, achar que o Athletico-PR vai entrar pensando na final. Temos que entrar esperando uma equipe que quer conquistar os três pontos em casa. Sabemos da dificuldade em Curitiba. Seria um erro da nossa parte subestimar um adversário que vem fazendo um ano também muito bom, com final de Sul-Americana e de Copa do Brasil. Tem seu mérito e vai atuar para tentar ganhar da gente", opinou.

Além do embate desta terça, Atlético e Athletico-PR farão a final da Copa do Brasil. Os confrontos vão ocorrer nos dias 12 e 15 de dezembro, respectivamente, no Mineirão e na Arena da Baixada.

