Com a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, no Morumbi, por 4 a 0, e o revés do Palmeiras para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, a chance de o Atlético ser campeão do Brasileiro passou a ser de 96,4%, segundo o Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG (dados atualizados neste domingo).

A possibilidade de título para o Rubro-Negro é de 3,1%, e a do Verdão, 0,49%.

Antes da 32ª rodada do campeonato, o Atlético possuía 97,4% de chance de título; o Palmeiras tinha 1,5%, e o Fla, 1,1%.

O Galo não entrou em campo neste fim de semana, porque o jogo contra o Bahia foi adiado para o dia 2 de dezembro.

Pela 33ª rodada, o Atlético visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na terça-feira (16), às 16h. Na quarta (17), às 20h30, o Palmeiras faz o clássico com o São Paulo, no Allianz Parque, e o Flamengo, no mesmo dia, às 21h30, recebe o Corinthians, no Maracanã.

