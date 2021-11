Oito pontos. Esta é a distância real entre o líder Atlético e o agora vice Flamengo no Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana, o Galo não jogou (o embate com o Bahia foi adiado para o dia 2 de dezembro), enquanto o Urubu goleou o São Paulo, por 4 a 0, no Morumbi, pela 32ª rodada, e igualou o número de partidas do Alvinegro (31, cada).

No topo da classificação, o time comandado por Cuca tem 68 pontos, e o Fla, 60. Terceiro colocado, com 58, o Palmeiras ainda entra em campo neste domingo (14), diante do Fluminense, no Maracanã, em confronto com início marcado para as 18h15. O Verdão vai a 32 duelos no Brasileiro.

Morumbi

Na tarde deste domingo, o Flamengo aplicou um vareio para cima do São Paulo. Com menos de 30 segundos, a equipe carioca aproveitou a bobeira da defensiva tricolor, e Gabriel abriu o placar. Aos 3 minutos, Bruno Henrique ampliou.

Aquilo que estava fácil ficou ainda mais tranquilo para o Rubro-Negro, quando, aos 9 minutos, Calleri foi expulso. Ainda no primeiro tempo, o Fla chegou ao terceiro gol com Michael, aos 41.

Na segunda etapa, aos 9, Michael anotou o segundo dele na partida, o quarto dos comandados de Renato Gaúcho, selando o triunfo.

Próximos desafios

Pela 33ª rodada, o Atlético visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na terça-feira (16), às 16h. Na quarta (17), às 20h30, o Palmeiras faz o clássico com o São Paulo, no Allianz Parque, e o Flamengo, no mesmo dia, às 21h30, recebe o Corinthians, no Maracanã.

