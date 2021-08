Com a presença do empresário Pedro Lourenço, um dos homens fortes do Cruzeiro atualmente, o time celeste encerrou neste sábado (28) a preparação para o duelo com o CRB, neste domingo (29), às 16h, no estádio Rei Pelé, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Pedrinho acompanhou ao trabalho comandado por Vanderlei Luxemburgo e bateu um papo com o treinador.

Vanderlei Luxemburgo e Pedro Lourenço, em treino na Toca II, neste sábado (28)

Em 14ª lugar, com 24 pontos, o Cruzeiro está invicto há sete partidas, sendo cinco delas sob a tutela do Luxa. Nesse período, foram três triunfos e quatro empates.

Nesta terceira passagem de Luxemburgo, a Raposa superou Brusque, Náutico e Confiança e empatou com Vitória e Sampaio Corrêa.

Leia mais:

Provável nova casa do Cruzeiro, Sete Lagoas veta gestantes e menores de idade na Arena do Jacaré

Aproveitamento, artilheiros e jogos históricos: veja os números do Cruzeiro na Arena do Jacaré

Mesmo sem Moreno, Bruno José prevê ataque forte do Cruzeiro para vencer o CRB