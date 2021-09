Na base da raça, da superação e da técnica, o Grêmio levou a melhor contra o Flamengo, por 1 a 0, em pleno Maracanã, neste domingo (19), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quem agradece é o Atlético, que, além de estar com sete pontos de vantagem sobre o Palmeiras, coloca 11 em cima do Urubu.

O gol da vitória tricolor foi marcado por Borja, após cruzamento de Ferreirinha, aos 47 minutos do primeiro tempo.

No finalzinho da partida, Borja teve a chance de anotar o segundo, mas acabou desperdiçando uma penalidade.

O Galo segue firme na liderança, com 45 pontos. O Palmeiras tem 38, e o Fla, com dois jogos a menos, permanece com 34.

