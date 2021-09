O volante Tchê Tchê já não poderia enfrentar o São Paulo, no próximo sábado (25), às 21h, no Morumbi, por questões contratuais. Mas também será ausência deste jogo por outro motivo: ele recebeu o terceiro cartão amarelo nos 3 a 0 sobre o Sport, nesse sábado (18), no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileiro.

Isso quer dizer que o meio-campista terá que cumprir suspensão e, após o duelo com o Tricolor, ficará “zerado” de cartões.

A opção para preencher o meio-campo deverá ser Jair, que esteve fora do confronto com o Sport por conta do terceiro amarelo.

Antes desta partida, o Galo volta suas atenções para a Libertadores. Na terça-feira (21), o time mineiro encara o Palmeiras, no jogo de ida das semifinais, no Allianz Parque.

