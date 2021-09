No dia em que completou 200 partidas no comando do Atlético, o técnico Cuca ganhou um presentão de sua equipe: a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, neste sábado (18), no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que mantém a vantagem de sete pontos do time sobre o vice-líder Palmeiras.

Foi o 112º triunfo do treinador à frente do Galo; ele soma ainda 43 empates e 45 derrotas, contabilizando duas passagens pelo clube.

A primeira Era Cuca durou de meados de 2011 ao fim de 2013. Nesse período, o técnico levou o Atlético aos títulos do Mineiro de 2012 e 2013 e da Libertadores de 2013, além de ter sido vice-campeão brasileiro em 2012 e ter ajudado o time a não ser rebaixado em 2011.

Nesta temporada, em sua segunda passagem pelo Alvinegro, o treinador conquistou o Estadual e tenta levar o Galo a novos feitos. Com ele no comando, a equipe preta e branca é semifinalista da Copa do Brasil e da Libertadores e líder da Série A.

