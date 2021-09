É de autoria de Diego Costa o 200º gol do Atlético na história do Novo Mineirão. A marca do Galo foi alcançada neste sábado (18), diante do Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela primeira vez como titular do Alvinegro, o atacante aproveitou o cruzamento de Arana para cabecear e abrir o placar para os mineiros, aos 34 minutos da etapa inicial.

No fim, o Galo venceu por 3 a 0, chegou a 45 pontos, na liderança do Brasileirão, e agora foca no duelo de terça-feira (21), às 21h30, com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela partida de ida das semifinais da Libertadores.

Atlético no Novo Mineirão

108 jogos

66 vitórias

22 empates

20 derrotas

201 gols marcados

95 gols sofridos

Gols por temporada

2013

Gols: 7

Jogos: 5

Média de gols por jogo: 1,4

2014

Gols: 16

Jogos: 6

Média de gols por jogo: 2,67

2015

Gols: 13

Jogos: 9

Média de gols por jogo: 1,4

2016

Gols: 28

Jogos: 12

Média de gols por jogo: 2,3

2017

Gols: 9

Jogos: 8

Média de gols por jogo: 1,12

2018

Gols: 0

Jogos: 2

Média de gols por jogo: -

2019

Gols: 22

Jogos: 15

Média de gols por jogo: 1,46

2020

Gols: 53

Jogos: 25

Média de gols por jogo: 2,12

2021

Gols: 54

Jogos: 26

Média de gols por jogo: 2,07

