A comemoração não poderia ser diferente: ao anotar o segundo gol do Atlético sobre o Sport, neste sábado (18), Hulk prestou homenagem ao seu vindouro quarto filho. O avante e a esposa Camila anunciaram no mesmo dia que ela está grávida.

"Pela manhã, quando acordo, rezo e agradeço, sou muito abençoado. É meu quarto filho, e estou muito feliz”, declarou o Vingador ao Premiere.

Este foi também o 21º gol de Hulk em 46 partidas pelo Galo na temporada, o 14º dele no Novo Mineirão e o oitavo do jogador no Brasileiro. Agora, ele é um dos artilheiros da Série A, ao lado de Bruno Henrique (Flamengo), Edenílson (Internacional) e Gilberto (Bahia).

Parceria

Antes de ir às redes neste sábado, Hulk viu Diego Costa abrir o placar. Ainda no intervalo, o camisa 7 destacou a parceria com o centroavante, juntos pela primeira vez no time titular do Atlético.

“É que nem Seleção Brasileira, fácil de entrosar, são jogadores de qualidade. Nosso time todo tem atletas de qualidade. A gente está muito feliz”, disse.

