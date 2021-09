Simples, eficiente e com o selo da liderança do Brasileiro: o Atlético venceu o Sport por 3 a 0 neste sábado (18), no Mineirão, pela 21ª rodada, chegou ao 13º jogo consecutivo sem perder na competição e foi a 45 pontos, sete a mais que o Palmeiras e 11 de vantagem sobre o Flamengo, que tem três partidas a menos que o Alvinegro.

Os gols que garantiram o 14º triunfo do Galo na Série A foram marcados por Diego Costa, titular pela primeira vez com o uniforme preto e branco, Hulk e Vargas, de pênalti.

Com o resultado, o Atlético amplia sua série de invencibilidade. Antes de superar o Sport, o Alvinegro vinha de vitórias em cima de Atlético-GO (4x1), Cuiabá (1x0), Flamengo (2x1), América (1x0), Corinthians (2x1), Bahia (3x0), Athletico-PR (2x0), Juventude (2x1), Palmeiras (2x0) e Fortaleza (2 x 0) e empates com Fluminense (1 x 1) e Bragantino (1 x 1)

O time mineiro agora foca no duelo de terça-feira (21), às 21h30, com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela partida de ida das semifinais da Libertadores.

O próximo compromisso no Brasileiro será no dia 25 (sábado), às 21h, contra o São Paulo, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 3

Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê e Zaracho; Keno (Nacho), Hulk (Vargas) e Diego Costa (Sasha)

Técnico: Cuca

SPORT 0

Maílson; Hayner, Sabino, Thyere e Sander; Marcão Silva (Leandro Barcia), Hernanes (Ronaldo Henrique) e Everton Felipe (Thiago Neves); Tréllez (André), Paulinho Moccelin e Mikael (Everaldo)

Técnico: Gustavo Florentín

DATA: 18 de setembro de 2021 (sábado)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa) e Daniel Paulo Ziolli, todos de São Paulo

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)

CARTÕES AMARELOS: Allan, Tchê Tchê (Atlético); Tréllez, Paulinho Moccelin, Thyere (Sport)

GOLS: Diego Costa aos 34 minutos e Hulk aos 45 do primeiro tempo; Vargas aos 53 minutos do segundo tempo

