Depois de enfrentar grave crise financeira e três anos de baixo rendimento dentro de campo, o Cruzeiro voltou a receber destaque positivo na imprensa internacional. Jornais de diversos países ao redor do mundo repercutiram o anúncio da assinatura da intenção de compra do clube pelo ex-atacante Ronaldo.

O projeto ambicioso do Fenômeno foi destacado pelo jornal francês L’Équipe.

Na Espanha, o Marca e outros jornais destacaram que Ronaldo passará a ser proprietário de mais um clube, já que é acionista majoritário do Real Valladolid, que está na Segunda Divisão Espanhola.

O tradicional diário Olé, da Argentina, ressaltou que o valor divulgado da transação, em torno de R$ 400 milhões, é o equivalente a 70 milhões de dólares.

O valor do negócio também foi destacado pelo jornal português A Bola.

O inglês Liverpool Echo informou que o Cruzeiro era um alvo dos proprietários do Liverpool, o Fenway Sports Group (FSG).

Na Itália, La Gazetta dello Sport destacou o investimento de Ronaldo no “seu Cruzeiro”, lembrando que o Fenômeno iniciou sua carreira de atleta no clube celeste. A publicação salienta ainda que o empresário terá a missão de recolocar a Raposa no topo do futebol brasileiro.