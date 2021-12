Ronaldo se tornou acionista majoritário do Valladolid em 2018, após pagar cerca de 30 milhões de euros

Com acordo assinado para se tornar acionista majoritário da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo pretende usar sua experiência em gestão no futebol para guiar a recuperação da Raposa. O ex-atacante é o responsável por controlar o Real Valladolid, da Espanha.

O Fenômeno comprou 51% das ações do clube espanhol em 2018, por cerca de 30 milhões de euros. Posteriormente, ele aumentou sua participação em duas oportunidades e agora já detém 82%.

Antes de sua chegada, o Valladolid já havia pedido recuperação judicial e iniciado o processo de reestruturação financeira. As dívidas do clube têm diminuído e, em 2020, o volume de receitas foi superior aos valores a pagar.

O pagamento de dívidas será uma das principais missões de Ronaldo à frente do Cruzeiro. Inicialmente, ele deverá desembolsar cerca de R$ 20 milhões para encerrar o transfer ban aplicado pela Fifa, que impede o clube de registrar novos jogadores.

Rebaixamento

Em campo, os resultados do Valladolid não têm sido tão positivos. Quando o Fenômeno se tornou acionista majoritário, a equipe ainda estava na elite do futebol espanhol.

Na sua primeira temporada à frente do time do noroeste da Espanha, o Valladolid ficou em 16º na liga nacional, quatro pontos acima do Girona, que caiu para a Segunda Divisão.

Em 2019/2020, a campanha foi um pouco melhor, e a equipe foi a 13ª, com 42 pontos. Já em 2020/2021, o time de Ronaldo foi o penúltimo colocado, com apenas 27,1% de aproveitamento, e, assim, foi rebaixado.

"Não me arrependo de ter seguido os meus princípios para nada. No futebol, podemos fazer muitas leituras. Quando estávamos em crise e olhando para o futuro, nada me convenceu de que deveria tomar uma decisão diferente. Minha filosofia em minha carreira de jogador sempre foi de que mudanças durante a temporada não garantem os objetivos", afirmou Ronaldo depois do rebaixamento.

Atualmente, o Valladolid é o quinto colocado da Segunda Divisão Espanhol, com 34 pontos em 20 partidas. Para garantir uma vaga em La Liga na temporada 2022/2023 sem precisar passar por playoffs, a equipe precisa diminuir uma distância de cinco pontos para o segundo colocado. Restam 22 rodadas.

Reforma do estádio

Um dos investimentos mais marcantes de Ronaldo como acionista majoritário do clube espanhol foi feito no estádio José Zorrilla, que tem capacidade para pouco menos de 28 mil pessoas.

Construído para a Copa do Mundo de 1982, o estádio tinha estrutura precária. O Fenômeno desembolsou 2,5 milhões de euros para a reforma que retirou o fosso e melhorou camarotes e áreas de acesso.

Atualmente, está sendo projetada uma cidade esportiva que ficará próxima ao estádio José Zorrilla.

