O confronto entre Cruzeiro e Botafogo, nesta terça-feira (12), às 21h30, no Independência, será emblemático, pois colocará frente a frente a Raposa, que participa pela segunda vez da Série B do Campeonato Brasileiro, com chances ínfimas de acesso, e Enderson Moreira, técnico que vive ótima fase no Fogão e foi o primeiro treinador do clube em sua, até agora, trágica história na Segunda Divisão.

Substituto de Adilson Batista, Enderson chegou à Toca II em março de 2020, permanecendo apenas até setembro. Ao todo, somou 12 partidas pelo time mineiro, sendo seis vitórias, três empates e três derrotas. Foi demitido por ter acumulado seis jogos consecutivos sem triunfo.

O presidente da agremiação, Sérgio Santos Rodrigues, aliás, não tinha Moreira como seu nome preferido na equipe, mas como assumiu após a contratação do treinador, deu a ele um “voto de confiança”.

Depois da demissão de Enderson, o Cruzeiro teve mais cinco comandantes (sem contar Célio Lúcio, que assumiu interinamente duas vezes em 2020) na Série B: Ney Franco e Felipão, na última temporada, e Felipe Conceição, Mozart e Vanderlei Luxemburgo na atual edição.

Luxemburgo enfrenta Enderson em 'jogo de xadrez'

Boa fase no Botafogo

Assim como a Raposa, Enderson Moreira passou por situações negativas depois daquele ciclo. Ainda em 2020, assumiu o comando do Goiás. Nessa passagem pelo Esmeraldino, não obteve uma vitória sequer: três empates e sete derrotas. Acabou demitido em novembro.

Já em janeiro de 2021, assinou com o Fortaleza, permanecendo até abril, quando teve o vínculo rescindindo, após a eliminação na Copa do Nordeste. O curioso é que ele colecionava bons números no Tricolor: nove vitórias, três empates e uma derrota.

Mas, diferentemente do Cruzeiro, o treinador vem tendo sucesso na Série B de 2021, com grandes chances de levar o Botafogo, vice-líder, de volta à elite nacional. Aos celestes, não há outra opção se não superar o Fogão para manter viva a possibilidade, mesmo que remota, de acesso.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Léo Santos (Rhodolfo), Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Adriano e Giovanni; Bruno José (Felipe Augusto), Thiago e Vitor Leque

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BOTAFOGO

Diego Loureiro (Douglas Borges); Jonathan, Joel Carli, Kanu e Jonathan Silva; Barreto, Luís Oyama, Chay e Marco Antônio; Warley e Rafael Navarro

Técnico: Enderson Moreira

DATA: 12 de outubro de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Dênis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brígida Cirilo Ferreira (FIFA), todos de Alagoas

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA), de São Paulo

TRANSMISSÃO: Globo, SporTV e Premiere