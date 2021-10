O Cruzeiro sempre esteve longe do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E sequer figurou na chamada “primeira página” da classificação, ou seja, entre os dez mais bem colocados da competição. Mas, se vencer o Botafogo nesta terça-feira (12), às 21h30, no Independência, pela 30ª rodada, poderá dar fim a essa escrita. E, de quebra, se aproximar do grupo dos quatro clubes que subirão à Primeira Divisão.

Isso porque um triunfo sobre o Fogão faria os celestes, atualmente em 12º lugar, chegarem a 41 pontos, com possibilidade de subir dois degraus ao fim da jornada. Mas, além disso, o time mineiro precisaria contar com uma derrota do Sampaio Corrêa, dono do 10º posto, com 40 pontos, para o Vitória, também nesta terça, no Castelão (MA). E ainda de um revés ou um empate do Remo, 11º colocado, na sexta (15), na partida diante do Brusque, no Augusto Bauer.

Campanha

A melhor posição atingida pelo Cruzeiro nesta Série B é a 12ª, obtida ao término das rodadas 24, 28 e 29.

Na edição passada, mesmo que também não tenha brigado diretamente por uma vaga no G-4, a Raposa chegou mais alto na classificação em relação ao elenco atual. O time de 2020 chegou a ser 9º colocado (na rodada 2), 10º (nas jornadas 29 e 30) e 11º (4, 5, 26, 27, 28, 33 e 38).

Classificação

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo está a dez pontos do quarto colocado, o Goiás, restando nove rodadas para o fim da Série B. Segundo o Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG, o Cruzeiro tem 0,34% de chances de acesso.

Leia mais:

Botafogo tem ataque mais positivo e melhor campanha do returno da Série B, mas é visitante discreto

Primeira vitória sobre times do G-4 embala Cruzeiro para encarar segundo e terceiro colocados

Cabulosas superam Vingadoras e seguem isoladas na liderança do Mineiro Feminino