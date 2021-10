Mauro Zárate se recupera de desconforto muscular na coxa direita e não defenderá o Coelho contra o Inter Mauro Zárate se recupera de desconforto muscular na coxa direita e não defenderá o Coelho contra o Inter

Um dos principais destaques do América nesta temporada, o atacante Mauro Zárate desfalcará a equipe pelo segundo jogo consecutivo. Depois de não poder contar com o jogador argentino no empate com o Juventude, por 1 a 1, o técnico Vagner Mancini indicou que ele não poderá atuar também contra o Internacional, na quarta-feira (13), às 21h30, no Beira-Rio.

“O Zárate dificilmente estará apto para o jogo de quarta-feira. O atleta sentiu um desconforto muscular. Estamos tentando que ele volte o mais rápido possível, mas é necessário entender que esse desconforto pode demorar um pouco mais. Todos do América damos aquilo que é necessário para que o atleta faça o tratamento e volte o mais rápido possível”, afirmou o treinador.

O atleta não viajou para Caxias do Sul, onde o América enfrentou o Juventude. A assessoria do clube informou que ele permaneceria em Belo Horizonte em tratamento intensivo para recuperação da fisgada na coxa direita sentida na rodada anterior, contra o Palmeiras.

Sem contar com Zárate, Mancini admitiu que a equipe foi menos criativa. “A falta dele pesou nesse sentido (falta de criatividade). É um jogador que nos tem dado um patamar diferente quando temos a bola nos pés”, analisou.

Para substituir o argentino, o treinador escalou Ribamar como centroavante do Coelho diante do Juventude. O camisa 7 jogou no ataque ao lado de Ademir e Felipe Azevedo.

Mancini explicou que buscou ter uma formação que privilegiava a força.“A partir do momento que não tenho o Zárate e um outro jogador que possa fazer essa função com eficácia, tenho de entrar com um centroavante, porque o jogo pedia um centroavante”, justificou.

“Já sabia que teríamos uma partida disputada, contra um adversário gaúcho. Era necessário que tivéssemos mais força. Também precisávamos parar a principal jogada do Juventude, que é bola parada do Guilherme Castilho, e o Ribamar leva muita vantagem no jogo aéreo. Por isso, a escolha”, complementou.

Alê também será desfalque

Além de Mauro Zárate, o América não terá o volante Alê contra o Internacional. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática

Em contrapartida às ausências na próxima rodada, o técnico Vagner Mancini terá a volta de Patric contra o Internacional. O lateral-direito não enfrentou o Juventude por cumprir suspensão.

O Coelho aguarda pelo retorno de Alê e Zárate para a partida contra o Bahia, no sábado (16), às 21h, no Independência.

