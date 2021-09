O América tem seguido uma fórmula neste segundo semestre do ano: investimentos a curto prazo para galgar feitos nesta e na próxima temporadas. A vinda de Mauro Zárate é mais um passo na caminhada do clube, visando, no mínimo, à permanência no Campeonato Brasileiro, o que seria inédito na história da agremiação na Era dos Pontos Corridos da Série A e fundamental para suas pretensões em 2022.

Dos 18 reforços do Coelho em 2021, seis vieram após a chegada de Vagner Mancini: os atacantes Fabrício Daniel, Berrío e Chrigor, o meia Isaque e o lateral-direito Patric foram anunciados em julho; Zárate, confirmado em agosto, será apresentado nesta sexta-feira (3), no Independência. O curioso é que esses jogadores firmaram vínculo com o Alviverde até o fim do ano, demonstrando que intenção da diretoria era buscar reforços pontuais, arriscando um pouco mais em termos financeiros, mas sem ferir a saúde financeira do América.

A permanência na elite nacional seria de suma importância para o Coelho sob vários aspectos, como no quesito premiação. Exemplo: se terminar em 16º lugar, o suficiente para não ser rebaixado, o Alviverde receberia R$ 11 milhões. O valor aumenta de acordo com cada degrau alcançado por uma equipe: o campeão fica com R$ 33 milhões, o vice, com R$ 31,3 milhões, o terceiro, R$ 29,7 milhões, e assim por diante, até o primeiro time fora da zona da degola. Nenhum clube rebaixado é agraciado nesse sentido.

Nova ordem

Contratações do peso do argentino Zárate e do colombiano Berrío são vistas como a quebra de um “paradigma” dentro do Coelho, já que o América não era um clube que investia tanto em atletas estrangeiros. Com a vinda deles, o mercado do futebol também volta seus olhos para o Coelho. Independentemente se esses dois atletas permanecerão ou não no CT Lanna Drumond, o Alviverde deixa claro que tem condições de atrair esse perfil de atleta. Sem contar que a uma agremiação que anseia se tornar clube-empresa, permanecer na elite torna se faz necessário.

