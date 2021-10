Vanderlei Luxemburgo tenta levar Cruzeiro à vitória sobre o líder Coritiba para seguir com chances de acesso

Com chances remotas de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá uma difícil missão nesta sexta-feira (8). Às 21h30, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo enfrenta o Coritiba, líder da Série B, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Além de ser o primeiro colocado, o Coxa está há sete jogos sem derrotas. Confira, a seguir, quais jogadores devem ser escalados por Luxa para tentar manter vivas as chances de acesso da Raposa.

Cruzeiro

Pela segunda rodada consecutiva, o atacante Marcelo Moreno será desfalque por ter sido convocado para defender a seleção da Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Vanderlei Luxemburgo não poderá contar também com três jogadores com problemas físicos. As baixas para o duelo na capital paranaense serão o volante Flávio, com uma lesão muscular na coxa direita, o meia Marcinho, com incômodo no pé direito, e o atacante Wellington Nem, que ficará em Belo Horizonte aprimorando o condicionamento físico.

Em contrapartida, a equipe tem a volta de Rômulo, recuperado do desgaste físico que o tirou da última rodada. Ele pode voltar ao time titular ou na vaga de Cáceres na lateral direita ou no lugar de Lucas Ventura no meio-campo.

Contra o Coritiba, o Cruzeiro deverá entrar em campo com: Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura (Rômulo), Adriano e Giovanni; Bruno José, Thiago e Vitor Leque.

Coritiba

O Coritiba contará com o retorno do zagueiro Henrique e do meia Robinho, que cumpriram suspensão automática na rodada passada.

Com a volta de Robinho, o técnico Gustavo Morínigo deve deslocar o Rafinha para a ponta direita. Além deles, o volante Willian Farias completa o trio de ex-cruzeirenses no Coxa.

Diante do Cruzeiro, a escalação do Coritiba deve ser formada por: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Val) e Robinho; Rafinha, Léo Gamalho e Igor Paixão.

Onde assistir

Quem quiser assistir à partida entre Coritiba e Cruzeiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, terá duas opções: SporTV ou Premiere. O duelo começa às 21h30.

