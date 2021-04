O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (6), a contratação da goleira Taty Silva, de 26 anos, que defendeu o Ceará na temporada passada.

Com passagens por equipes do futebol brasileiro, especialmente do Nordeste, a atleta chega para reforçar o elenco que tem como principal desafio o Campeonato Brasileiro, competição em que a Raposa vai estrear em 18 de abril, às 18h, diante do Real Brasília-DF, no Sesc Venda Nova. Até lá, as Cabulosas, agora com a meta reforçada, seguem em pré-temporada, realizada no Sesi Betim.

Em entrevista às mídias sociais do clube estrelado, a jogadora comemorou o acerto com o Cruzeiro.

“Primeiramente quero agradecer a Deus, que sabe a hora e o momento certo de todas as coisas. Estou muito grata e muito feliz pela oportunidade que me foi dada de representar esse grande clube. Espero que seja um período de muitas vitórias e conquistas, e eu darei o meu melhor para honrar essa camisa do Cruzeiro”, disse a goleira.

Da linha para o gol

O novo reforço da Raposa tem uma história curiosa. Há seis anos, Taty atuava como zagueira, até que uma emergência fez com que ela tivesse que ir defender a meta do União-RN, sua equipe na época.

Com boas atuações, a jogadora, oriunda do futsal, foi efetivada na posição e se firmou no meio do futebol feminino do país, chegando a entrar no radar da Seleção.

“Até então eu não gostava muito de campo, mas eu fui e fomos campeões. E eu peguei gosto mesmo quando comecei a treinar especificamente como goleira, quando fui para o Cruzeiro de Macaíba (ainda em Natal). Me dediquei muito e estava indo bem. Com cinco meses de trabalho específico joguei o estadual pelo Cruzeiro e fui convocada para a semana de treinamentos com a seleção brasileira”, revelou.

Além do período de observação na Seleção, Taty traz no currículo títulos estaduais no Ceará e no Rio Grande do Norte.

FICHA DA JOGADORA

TATY SILVA

NOME: Tatiane da Silva Gabriel

POSIÇÃO: Goleira

DATA DE NASCIMENTO: 21/11/1994

NATURALIDADE: Natal - RN

CLUBES: ABC (futsal), URV/Expansivo (futsal), América-RN (campo), Caucaia-CE (campo/futsal), União - RN (campo/futsal), Cruzeiro de Macaíba (campo), Adespp-Spp - RN (futsal), Foz - PR (campo), Sport Recife (campo) e Ceará Sporting Club (campo).

