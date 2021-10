Com a derrota por 3 a 1 para o Remo, nesta quinta-feira (28), no Independência, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não conseguiu findar um tabu de 42 anos sem vencer o time paraense. Agora, são sete partidas seguidas de invencibilidade do Leão Azul em jogos diante da Raposa.

O último triunfo dos celestes na história do confronto se deu em 10 de outubro de 1979, por 3 a 0. De lá para cá, houve cinco vitórias do Remo e duas igualdades no placar.

No duelo desta quinta, Anderson Uchoa abriu o placar para os paraenses, aos 39 minutos do primeiro tempo. Seis minutos depois, Brock empatou. Na segunda etapa, Jefferson, aos 42, e Ronald, aos 47, selaram o triunfo do Leão.

Confira abaixo os jogos que fazem parte deste tabu

27/2/1980 – Cruzeiro 0 x 0 Remo – Mineirão

21/8/1994 – Remo 2 x 1 Cruzeiro – Mangueirão

11/9/1994 – Cruzeiro 0 x 1 Remo – Mineirão

1/11/1994 – Remo 0 x 0 Cruzeiro – Mangueirão

13/11/1994 – Cruzeiro 1 x 5 Remo – Mineirão

20/7/2021 – Remo 1 x 0 Cruzeiro – Baenão

28/10/2021 – Cruzeiro 1 x 3 Remo – Independência