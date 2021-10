Restando agora seis jogos para o fim de sua participação nesta Série B do Brasileiro, o Cruzeiro segue com 39 pontos e, por conta da derrota por 3 a 1 para o Remo, no Independência, foi ultrapassado pelo próprio time paraense. Com isso, caiu do 12° para o 13° lugar. E a situação ainda pode piorar no fechamento da 32ª rodada.

A Raposa pode ser superada na classificação por Operário-PR, que tem 38 pontos e recebe o Avaí nesta sexta, e Ponte Preta, com 37 e que encara o Vitória em casa, no sábado.

A campanha dos celestes é vergonhosa. Sem chance de subir para a elite nacional, o Cruzeiro soma mais derrotas que triunfos. São nove reveses e oito vitórias, além de 15 empates.

Na segunda-feira (1), a Raposa encara o Vila Nova-GO, no Independência, pela 33ª rodada.

Leia mais:

Cruzeiro perde para o Remo no Independência e chega a três jogos sem vitórias

Cruzeiro chega a sete jogos seguidos sem conseguir vencer o Remo