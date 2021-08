O Cruzeiro está liberado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJD) a jogar com a presença de torcedores no duelo com o Confiança-SE, no dia 20 de agosto, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Nesta quarta-feira (11), a Raposa conseguiu junto ao órgão a conversão em multa, dos dois últimos jogos, dos cinco que teria que cumprir da punição de atuar sem público.

Na transação, o clube estrelado terá que desembolsar R$30 mil, valor que será destinado a entidades de cunho assistencial.

Com isso, o último duelo em que a Raposa cumprirá a sanção – fruto ainda das confusões na reta final de 2019 – será o diante do Sampaio Corrêa, neste sábado, no Independência, pela 18ª rodada da segunda divisão nacional.

Agora, o clube estrelado aguarda o aval da CBF, que ainda não autorizou o retorno das torcidas nas competições sob sua chancela.

Em relação ao poder público, a Prefeitura de Belo Horizonte permitiu 30% da capacidade dos estádios nas partidas, além da obrigatoriedade de uma série de medidas voltadas para a prevenção e minimização do risco do contágio do Coronavírus.

Presidente comemora

Ainda na noite desta quarta, após o empate em 2 a 2 com o Vitória, pela Série B, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, usou as redes sociais para comemorar a decisão do STJD.

"O resultado infelizmente não veio. Foi quase. Contudo, uma boa notícia que certamente nos ajudará nos jogos em casa: agora a noite, a nosso pedido, o STJD deferiu a conversão das 2 últimas partidas que tínhamos de suspensão em medidas de interesse social. Desta forma, cumpriremos nossa última partida de punição no próximo jogo e, no dia 20/8, contra o Confiança, teremos nossa torcida de volta, cumprindo as restrições impostas pelo momento atual. Esperamos cerca de 16.000 para representar os 9 milhões. Vamos seguir lutando em busca dos objetivos, mas agora com o maior reforço do Clube em campo: a Nação Azul", publicou o mandatário do clube estrelado.

O último jogo em que a Raposa atuou com torcida ocorreu no dia 11 de março de 2020. Na ocasião, os donos da casa perderam por 2 a 0 para o CRB, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo em questão, 13.118 expectadores compareceram ao Mineirão.

Leia mais

Luxemburgo critica Marcinho e pede simplicidade ao jogador: ‘vai ter que mudar a maneira de jogar’

Cruzeiro cede empate ao Vitória em casa e perde a chance de se afastar do Z-4 da Série B

Sóbis encerra jejum de três meses sem estufar as redes e anota seu primeiro gol nesta Série B