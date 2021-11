O Cruzeiro vai promover um leilão virtual das camisas utilizadas na partida contra o Sampaio Corrêa, disputada no dia 18 de novembro, que traziam a mensagem #RisqueORacismo. Para participar, clique neste link.

Toda a renda será destinada ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Trata-se de mais uma das ações que o clube vem realizando na luta contra o racismo, como enfatiza o presidente celeste, Sérgio Santos Rodrigues.

“É tenebroso que em pleno 2021 ainda tenhamos que lutar contra o racismo, mas, já que é preciso, que o Cruzeiro seja protagonista nisso. Toda equipe tem meu aval e apoio pessoal para sermos mais incisivos nesse assunto”, afirmou.

Diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho também enalteceu a causa. “Com o passar nos anos, clubes passaram a se posicionar; então o próximo passo era apoiar ações de entidades que lutam contra o racismo e uma dessas possibilidades é o apoio financeiro. O Cruzeiro atendeu ao chamado do Observatório e ao colocar em suas camisas uma mensagem contra o racismo cumpriu o primeiro passo. Ao reverter o valor do leilão de suas camisas mostra que entendeu de fato como pode estar engajado na luta antirracista", enfatizou.

E continuou: "esse valor repassado ao Observatório será utilizado na criação do App de denúncias de racismo no futebol brasileiro, projeto que deu os primeiros passos em setembro, mas que precisa de apoio para sair do papel".

Leia mais:

Cruzeiro registra criação da Sociedade Anônima do Futebol e se torna clube-empresa

Em final com gol de bicicleta, Atlético vence o Cruzeiro e é campeão mineiro sub-17

Cruzeiro apresenta nova supervisora de futebol feminino