Após dois triunfos consecutivos na Série B do Brasileiro, sobre Londrina e Brusque, o Cruzeiro não deu prosseguimento à série positiva nesta reta final de competição. Pior, teve uma atuação apática diante do Vitória, neste domingo (14), no Barradão, e levou um vareio: 3 a 0. Os gols foram marcados por Thiago (contra) e David (2), todos no primeiro tempo.

Embora tenha melhorado razoavelmente na segunda etapa, a Raposa não teve competência para fazer o tento de honra.

Com o resultado, os celestes se mantêm com 46 pontos, frutos de dez vitórias, 16 empates e dez derrotas, em 11º lugar.

Os dois últimos compromissos do Cruzeiro na Série B serão contra o Sampaio Corrêa, na sexta-feira (19), às 21h30, no Castelão (MA), e o Náutico, no dia 28 de novembro, às 16h, em casa.

O jogo

A bola de Fabinho no travessão de Fábio foi o cartão de visitas do Vitória. Logo no lance seguinte, aos 3 minutos, o time baiano abriu o placar. Após cobrança de falta, Thiago tentar afastar o perigo, mas a bola acabou desviada para as redes. Aos 7 e aos 34, David aumentou a conta, em um primeiro tempo perfeito para o Leão.

Na segunda etapa, o Cruzeiro tentou de todas as formas diminuir a desvantagem, mas parou na falta de pontaria e nas defesas do goleiro Lucas Arcanjo. O triunfo do Vitória foi justo, por tudo aquilo que o Rubro-Negro fez e por tudo que a Raposa deixou de fazer.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 3 X 0 CRUZEIRO

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Thalisson e Roberto; João Pedro (Marco Antônio), Eduardo (Cedric) e Bruno Oliveira (Soares); Marcinho (Alisson Santos), Fabinho (Caíque Souza) e David

Técnico: Wagner Lopes

CRUZEIRO

Fábio; Norberto (Marco Antônio), Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean); Lucas Ventura, Rômulo e Giovanni (Claudinho); Vitor Leque (Vitor Roque), Wellington Nem (Marcinho) e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA:14 de novembro de 2021 (domingo)

LOCAL: Barradão

CIDADE: Salvador

MOTIVO: 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence, todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CARTÕES AMARELOS: Wellington Nem e Marcinho (Cruzeiro)

GOLS: Thiago (contra) aos 3 minutos e David aos 7 e aos 34 do primeiro tempo