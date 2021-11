O meia Marcinho e o atacante Wellington Nem vão desfalcar o Cruzeiro no duelo com o Sampaio Corrêa, na próxima sexta-feira (19), às 21h30, no Castelão (MA), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os dois receberam terceiro cartão amarelo na derrota para o Vitória, neste domingo (14), e terão que cumprir suspensão no confronto com os maranhenses.

Outros atletas que entraram pendurados contra o Vitória, o volante Lucas Ventura e o atacante Thiago não receberam o amarelo e podem enfrentar o Sampaio.

Marcinho não encara o Sampaio Corrêa

O Cruzeiro tem 46 pontos, na 11ª colocação da competição.