O Cruzeiro detinha um tabu de mais de 11 anos sem perder para o Vitória. Mas essa escrita foi encerrada neste domingo (14), com o triunfo do time baiano, por 3 a 0, no Barradão, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Rubro-Negro sobre a Raposa havia ocorrido no dia 22 de agosto de 2010, no Ipatingão, pela Primeira Divisão.

Depois, os celestes levaram a melhor em 11 ocasiões e empataram em cinco, antes do revés desta noite.

Os dois últimos compromissos do Cruzeiro na Série B serão contra o Sampaio Corrêa, na sexta-feira (19), às 21h30, no Castelão (MA), e o Náutico, no dia 28 de novembro, às 16h, em casa.