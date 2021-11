Por conta dos triunfos sobre Londrina e Brusque, praticamente garantindo a permanência do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo imaginava que pudesse haver um relaxamento do time celeste contra o Vitória, neste domingo (14), no Barradão. O que ele não acreditava era uma queda de produtividade tão “brutal”, como o próprio treinador salientou.

"Faltou o time todo entrar ligado, a 220", disse. "O primeiro tempo foi horrível, melhoramos no segundo. Lamento pelo jogo. Sem falar nomes, foi um primeiro tempo sonolento. O Vitória jogou uma final de campeonato. Dormimos e tomamos três gols. O Vitória mereceu o resultado", ressaltou o Professor.

Luxa aproveitou a deixa para fazer um balanço da campanha da Raposa, 11ª colocada, com 46 pontos, restando ainda duas rodadas para o fim da Segundona.

"Quando falei que manter o Cruzeiro na Segunda Divisão é muito bom... Na verdade, é muito ruim. Só foi muito bom porque não tivemos em momento algum entre as quatro equipes (do G-4). O Cruzeiro é um clube que tem que pensar em grandes coisas", comentou.

Os dois últimos compromissos da Raposa na Série B serão contra o Sampaio Corrêa, na sexta-feira (19), às 21h30, no Castelão (MA), e o Náutico, no dia 28 de novembro, às 16h, em casa.

Leia mais:

Por conta de suspensão, Wellington Nem e Marcinho desfalcam o Cruzeiro contra o Sampaio

Fim do tabu: 3 a 0 dão fim à invencibilidade de mais de 11 anos que a Raposa detinha ante o Vitória

Cruzeiro faz primeiro tempo apático no Barradão e perde para o Vitória por 3 a 0